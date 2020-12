Veel meer mensen doen coronatest, wachttijd voor uitslag loopt op

De GGD’en hebben volgens het RIVM wel voldoende testcapaciteit. Ze kregen het afgelopen week een stuk drukker. Bijna 470.000 mensen lieten zich testen. Een week eerder waren dat er 340.000, een toename van 38 procent.

Van de mensen die al een uitslag binnen hebben, had 12 procent een positief testresultaat. Dat is een fractie meer dan vorige week, toen 11,6 procent van de mensen die zich lieten testen het virus bij zich bleek te dragen.

Vooral onder jongeren is de verspreiding van het virus fors gestegen. Uit de laatste weekcijfers van het RIVM blijkt dat het aantal positieve testen per 100.000 mensen momenteel het hoogst is in de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar. Daarna volgt de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar. Ook in alle andere leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen toegenomen in de afgelopen week.