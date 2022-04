Amsterdamse gedetineerde (21) aangehouden voor betrokkenheid bij vergismoord op klusjesman

De Gelderse politie meldt maandag dat de man vorige week woensdag in zijn cel is gearresteerd. Kiliçsoy werd op 6 juli 2020 op klaarlichte dag in Beuningen door twee gemaskerde mannen doodgeschoten. De politie stelde al kort na de dood van de vader van drie kinderen vast dat alles er op wijst dat de daders zich vergist hebben en dat Mehmet een onschuldig slachtoffer is. „Tot nu toe is niet helder geworden wie wel het beoogde doelwit was”, aldus een woordvoerder van de politie Gelderland.

Voor de vergismoord zijn al zeven verdachten aangehouden. Ook werden er drie mensen opgepakt die auto’s gestolen zouden hebben die bij de aanslag gebruikt zijn. De laatste verdachte kwam bij de Gelderse politie in beeld op basis van sporen. Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris die zijn voorarrest met veertien dagen verlengde.

De aangehouden Amsterdammer zat al vast omdat hij ervan verdacht wordt een rol te hebben gespeeld bij de liquidatie van Rachid Kotar in Amstelveen. Kotar werd eind 2019 in het bijzijn van zijn 5-jarige zoon doodgeschoten op een parkeerplaats bij een sportschool in Amstelveen. Een andere verdachte in deze zaak Amsterdammer Jomairo D. (28), een vermeend moordmakelaar, die al vast zit voor de moord op de Nijmeegse klusjesman zou mogelijk ook een rol hebben gespeeld bij de dood van Kotar. Dat bleek tijdens een rechtszitting voor de Amsterdamse rechtbank vorig jaar december. Daarnaast zou D. betrokken zijn geweest bij plannen om de Amsterdammer Anis B. te vermoorden. Bij die aanslag kwam echter niet B. om het leven maar zijn vriendin Ayla Mintjes (27). Zij werd in mei vorig jaar in de Amsterdamse Maassluisstraat geraakt door een kogelregen die voor B. bedoeld was.