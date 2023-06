Nederlander die in Frankrijk 11-jarig meisje doodschoot aangeklaagd voor moord

Volgens burgemeester Marguerite Bleuzen van de gemeente Plonevez-du-Faou, waar de familie woonde, werd al eens bemiddeld in een grondconflict tussen de Nederlandse verdachte en de Britten. Er was toen geen reden tot zorg, aldus de burgemeester.

Het 8-jarige zusje raakte niet gewond, maar is wel in shock. De verdachte werd in zijn huis aangehouden na de schietpartij. Daarbij werd volgens bronnen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek naar de schietpartij een grote hoeveelheid cannabis gevonden. De man en zijn echtgenote hebben tijdens hun aanhouding positief getest op cannabis en alcohol, zo is bekendgemaakt op de persconferentie waar de aanklacht tegen de man wereldkundig werd gemaakt.

De man en zijn vrouw werden in de omgeving ‘de Belgen’ genoemd. De man zou in Antwerpen zijn geboren, maar heeft volgens de aanklager de Nederlandse nationaliteit. Volgens buurtbewoners had de man weinig contact met mensen in de omgeving.