Belg besmet met het coronavirus

De besmette persoon verkeert in goede gezondheid en vertoont geen ziektesymptomen, meldt VRT Nieuws. De patiënt is overgeplaatst naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. De groep Belgen werd afgelopen zondag uit de zwaar getroffen Chinese provincie overgevlogen naar Europa.

Aan boord van het toestel zaten ook Nederlanders, Fransen, Denen, Slowaken en Tsjechen. De vijftien Nederlanders en twee Chinese partners die vanwege het virus zijn teruggekomen uit China, hebben hun quarantaineplek toegewezen gekregen. Zij zijn niet besmet.

Eerder werden mensen in Duitsland (12), Frankrijk (6), Italië en het Verenigd Koninkrijk (2), Finland, Spanje en Zweden (1) besmet.

Dodental in China loopt op

Het nieuwe coronavirus heeft maandag tientallen Chinezen het leven gekost. De Chinese staatstelevisie meldde op basis van de autoriteiten van Hubei dat 64 mensen aan de gevolgen van het virus zijn overleden. Het dodental in die provincie is opgelopen tot 414.

In heel China zijn 20.438 besmettingen met het nieuwe coronavirus geconstateerd en het aantal doden in het land is 425. Buiten China viel tot nog toe één dode, een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd.

Meer doden dan SARS

Gisteren werd bekend dat het nieuwe coronavirus al meer levens heeft gekost in China dan de SARS-epidemie van zeventien jaar geleden.