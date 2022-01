OM heropent onderzoek naar dood oud-MIVD’er

Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Justitie heeft een onderzoek heropend naar de dood van een oud-medewerker van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Hans van de Ven. De oud-medewerker van de geheime dienst lag dood in bad en in zijn huis in Amstelveen bevond zich een voortvluchtige vrouw. Begin vorig jaar was de politie nog van mening dat de man een natuurlijke dood was gestorven. Maar daar komt nu verandering in.