Cadeautjes terug in de zak

Houden of weggeven? Stichting Jarige Job ontvangt de Sintcadeaus graag.

Utrecht - Het is bijna Pakjesavond en dan worden kinderen traditiegetrouw overspoeld met cadeaus. Zeven van de tien kinderen kijken echter niet om naar al hun sinterklaaspresentjes. Reden? Ze krijgen te veel cadeaus, vinden de geschenken simpelweg niet leuk of het speelgoed ligt al in de kast. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Jarige Job.