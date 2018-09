Uitslag Stelling: ’Gedoe, lastig en inefficiënt’

Een respondent zegt: „Mijn hele ritme raakt in de war. Gevoelsmatig klopt niks meer: niet de tijden voor het eten, slapen, opstaan. Ik ben dan een hele week van slag. Hou gewoon één vaste tijd aan”. Er zijn ook respondenten die nergens last van hebben maar het nut er niet van inzien om de klok twee keer per jaar te verzetten.

Twee op de drie deelnemers zijn geen voorstander van zomer- en wintertijd. „Volkomen overbodig”, reageert iemand. „Wat je aan het eind van de dag wint, moet je aan het begin inleveren.” Anderen vinden het onnatuurlijk om twee keer per jaar met de biologische klok te rommelen.

Ruim 40 procent van de stemmers heeft geen enkel probleem met dat uurtje minder of extra in voor- en najaar. De meesten zijn vooral blij met de zomertijd. „Het is toch heerlijk dat je zomers een uurtje langer van de zon kan genieten, zeker als je de hele dag binnen werkt”.

Als het aan het Europarlement ligt komt er in de nabije toekomst een eind aan de zomertijd, want daar gaan steeds meer stemmen op om die af te schaffen. Naar verwachting wordt in december een resolutie hierover in stemming gebracht. Daarna buigt de Europese Commissie zich erover en moeten de EU-landen nog akkoord gaan met het plan.

De oliecrisis in 1973 was destijds voor veel Europese landen reden om de zomertijd (weer) in te voeren omdat het energie zou besparen, maar dat effect is omstreden. Ook de meerderheid van de stellingdeelnemers heeft hier sterke twijfels over.

„Mensen hebben tegenwoordig in de zomer ook airco’s aan, want langer licht is langer warm, dus het kost juist energie”, brengt de een in. Een ander denkt dat het vanwege de huidige energiezuinige led-lampen niet veel meer uitmaakt. En weer een ander zegt: „Zelfs als het energie zou besparen, weegt dat niet op tegen wat het de maatschappij kost. Dus stop met die onzin.”

Wanneer de zomertijd zou worden afgeschaft wordt het in de zomer een uurtje eerder donker, maar de meeste respondenten zouden dat niet zo erg vinden. „In de zomer is het beter dat het om 21.30 uur donker gaat worden. Dan kunnen we beter slapen en komen we de andere dag uitgerust op het werk”, schrijft een werkend echtpaar in een reactie.

Een ander nadeel van het verzetten van de klok is dat bij de overgang naar de wintertijd de kans op ongelukken toeneemt omdat het dan ’opeens’ een uur eerder donker is. Zo blijkt uit Belgisch onderzoek.

Veilig Verkeer Nederland waarschuwt voetgangers en fietsers daarom de komende dagen extra voorzichtig te zijn. De meeste stemmers lijkt zo’n waarschuwing zeker niet overbodig, maar, zegt iemand: „Je moet altijd opletten in het verkeer, zeker fietsers die vaak zonder verlichting de weg opgaan in de winter”.

Een op de drie respondenten vindt het raar dat mensen zo’n last hebben van een uurtje tijdsverschil. „Diezelfde zeurkousen stappen in een vliegtuig en doorkruisen tijdzone na tijdzone”, reageert een van hen. „Je merkt het even een dag maar wat dan nog? Dat uurtje extra licht in de zomer is heerlijk.”