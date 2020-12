Renovatie Binnenhof kan zonder verhuizing 90 miljoen goedkoper

Dat concludeert bouwprojectbureau BBC Bouwmanagement, dat in opdracht van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer - het zogeheten presidium - een rapport opstelde. Dat bestuur onder leiding van Kamervoorzitter Arib discussieert al een tijd met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) over de aanstaande renovatie van het Binnenhof.

Uit een rapport in opdracht van BZK van VPR Consultants, dat eerder verscheen, blijkt juist dat de gefaseerde verbouwing veel duurder zou uitvallen. Het budget zou met 40 tot 100 procent toenemen, en de verbouwing zou bovendien een stuk langer duren, staat in dat rapport. Ook is de kans klein dat de ’gefaseerde’ renovatie ’hindervrij’ blijft.

De verhuizing van de Kamer doet het nodige stof opwaaien, en niet alleen vanwege de werkzaamheden. Tussen Kamervoorzitter Khadija Arib en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) knettert het rond de verhuizing.

De nieuwe plenaire zaal in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken waar tijdelijk de Tweede Kamer wordt ingericht. Ⓒ ANP / HH

Volgens Arib zou in het nieuwe gebouw niet coronaproof kunnen worden gewerkt met de gewenste duizend mensen tegelijk. De afstandsregels zouden veilig werken in coronatijd onmogelijk maken. De totale kosten voor de verbouwing van het pand bedragen inmiddels 161 miljoen euro, maar dat bedrag kan met corona-aanpassingen zeker oplopen. Maar uitstel is volgens Knops ook niet wenselijk: „Met elk jaar dat we verder uitstellen, komt er zo’n 30 miljoen euro bij.”

Onlangs werd uit een ander onderzoek duidelijk dat de tijdelijke locatie wel coronaproof kan worden gemaakt, maar dat er veel moet gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. De verhuizing kan niet zomaar plaatsvinden, waarschuwde een onderzoeksbureau. „De bouwkundige maatregelen omvatten het verdubbelen van een belangrijke deur en het ophangen van spatschermen.”

Onder de noemer ’organisatorische maatregelen’ worden nog veel meer aanpassingen genoemd: „Ingangen toewijzen op basis van werkplek, aanwijzen van looproutes, instellen van trappen-/liftenbeleid, het programmeren van liften en roltrappen tijdens de ochtendpiek en het toepassen van verschillende lunchsessies.”