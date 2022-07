Premium Het beste van De Telegraaf

Agenten halen vereiste aantal uren schiettraining niet: zijn politiemensen wel voorbereid als het erom spant?

DEN HAAG - Het lukt de politie bij lange na niet agenten het vereiste trainingsdoel van 32 uur per jaar te laten halen. Het gevaar van te weinig schieten, arrestatietechnieken en zelfverdediging oefenen is dat politiemensen onvoldoende routine in deze vaardigheden krijgen en onnodig zwaar geweld toepassen. De politiebonden maken zich grote zorgen. Zijn onze agenten wel voorbereid als het erom spant?