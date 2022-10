Premium Het beste van De Telegraaf

Aanval op Pelosi’s echtgenoot geen incident: inlichtingendiensten VS waarschuwen voor meer geweld

Door onze redactie buitenland

Een politie-afzetting bij het huis van de Pelosi’s in San Francisco na de aanval op Paul Pelosi. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten, die volgende week dinsdag worden gehouden, zijn op scherp gezet door de aanval op Paul Pelosi, de echtgenoot van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. Politiek geweld is niet zeldzaam in de VS en de Amerikaanse autoriteiten hebben gewaarschuwd dat er de komende dagen meer mensen slachtoffer kunnen worden van individuen die gedreven worden door „ideologische grieven”, zoals de inlichtingendiensten het formuleren.