Ex-bewaker emotioneel na vlucht van Kabul naar Nederland: ’Ik sprong met baby in het water’

Premium Buitenland

Taliban pronken met Amerikaanse wapens: ’Zelfs Black Hawk-helikopters’

Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen hebben grote zorgen over het wapenarsenaal dat in handen is gevallen van de Afghaanse terreurgroep de Taliban. Die hebben de macht in het land overgenomen en konden, zo blijkt nu, grote hoeveelheden geavanceerd wapenmateriaal overnemen.