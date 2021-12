Persoon geëlektrocuteerd bij werkzaamheden aan laadpaal elektrische auto’s

Ⓒ intervisual studios

ASSENDELFT - Een persoon is woensdagavond geëlektrocuteerd bij werkzaamheden aan een laadpaal voor elektrische auto’s in de Dorpsstraat in Assendelft. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.