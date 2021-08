Explosie bij woning Amsterdam, mogelijk molotovcocktail

De EOD doet onderzoek in de Talmastraat. Ⓒ Persbureau NieuwsFoto

AMSTERDAM - Bij een woning aan de Talmastraat in Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie geweest. Deze is vermoedelijk veroorzaakt door een molotovcocktail, meldt de politie.