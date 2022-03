Forse klappen waar GL voor vreesde blijven uit

Eerder hing bij diverse GL’ers de vraag boven het hoofd: is de speech die ’meet-up-man’ Klaver woensdagavond geeft zijn zwanenzang? Vorig jaar nog kreeg de partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen tikken met de electorale mattenklopper: de partij moest maar liefst zes zetels in de Tweede Kamer inleveren. De partij werd toen vooral leeggegeten door D66, de PvdD en Volt, concludeerde het wetenschappelijk bureau dat het echec analyseerde.

Aan het begin van de woensdagavond zijn er dan ook nog bezorgde blikken in popzaal de Melkweg in de hoofdstad, waar niet alleen een partijgenoot de burgemeesterszetel bezet, maar ook nog eens drie wethouders in het ’kneiterlinkse’ stadsbestuur zitten. Het grotendeels ’witte’ publiek ijsbeert rond onder de rood-groene logo’s. „Het is echt afwachten.”

Maar op basis van de eerste drie exitpolls is de sfeer uitzinniger geworden en lijkt de geest weer in de fles. In onder andere Nieuwegein en Zwolle peilde de NOS de partij als winnaar van de verkiezingen. „Winst in Zwolle?! Dat hadden we niet op het lijstje staan”, zegt een GL-medewerker die gelijk richting de tap snelt.

Mislukt

Hoewel de partij vooral in steden aan de knoppen draait, zijn pogingen daartoe in het parlement juist faliekant mislukt. In de formatie probeerde Jesse Klaver maandenlang om, vastgeklonken aan de PvdA, een groen-rode plek in het kabinet te vergaren. Dat heeft zijn tol geëist, weten fractieleden. Veel GL’ers balen er hard van dat hun partij er opnieuw niet in is geslaagd om regeringsverantwoordelijkheid te nemen.

Intern begon het daardoor te rommelen. Zo stapte GL-Kamerlid Bart Snels uit de partij en uitte in een vernietigende afscheidsbrief felle kritiek op het leiderschap in de partij.

Menig GL’er is inmiddels niet ontgaan dat in de coulissen een opvolger lijkt warm te lopen voor Klaver, die wekenlang mokkend door het Kamergebouw liep. Partijgenoten opperden de naam van Corinne Ellemeet, de rechterhand van Klaver, als nieuwe leider. Zij zoekt steeds nadrukkelijker de schijnwerpers op met visiestukken, optredens bij partijbijeenkomsten en interviews. Volgens een prominente partijgenoot is dat geen toeval, maar Klaver zelf houdt vol dat hij door wil gaan.

Ophef

Ook lokaal bleef de partij niet verschoond van ophef. Zo kwam wethouder Rutger Groot Wassink afgelopen maanden onder vuur te liggen nadat hij persvragen afhield over een kritisch rapport over homodiscriminatie. Ook plannen voor windmolens bij huizen leverde maandenlange protestacties op in GL-bastion Mokum.

Maar voor gemor lijkt in de Melkweg woensdagavond weinig plaats. GL-raadslid Imane Nadif, nummer twee op de Amsterdamse lijst, haast zich te zeggen dat in de steden wel degelijk resultaten zijn geboekt. Dat er veel kritiek op het leiderschap was vanwege windmolenplannen? „Tuurlijk, ik begrijp de kritiek. Als ik kijk naar de huidige actualiteiten in Oekraïne, het gas uit Groningen denk ik: wij moeten die energie toch echt zelf gaan opwekken.” Wel zijn er bij diverse lokale GL’ers wat lichte zorgen over de opmars van de PvdA, in Amsterdam.

GL-Kamerlid Tom van der Lee is evenwel uitzinnig als hij de ’groene’ cijfers tot zich neemt. „Ik ben ontzettend uitgelaten! Je ziet in Nieuwegein bijvoorbeeld een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden. En dat was toen al een jaar waarin we historisch het hoogste aantal zetels haalden. Heel bijzonder...”