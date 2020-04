Land- en luchtmacht vechten tegen vuur, wind en droogte in Brabantse Peel

Sinds maandagavond wordt er steeds opgeschaald en zijn tientallen brandweermannen in de weer. Uit Twente is een speciale ’handcrew’ van de brandweer ingezet. Het team uit Twente wordt in het hele land gebruikt om branden te bestrijden waar de brandweer met regulier materieel niet bij kan. De mannen en vrouwen van de ’handcrew’ gaan er dan te voet gewapend met speciale vuurzwepen en waterzakken om het vuur letterlijk uit te slaan. „We zijn in twee ploegen hier inmiddels”, zegt een van hen. „Onze collega’s zijn de hele nacht in de weer geweest en wij lossen ze af.”

Ook heeft de brandweer zelf stukken gecontroleerd laten afbranden, om zo het naderende vuur te kunnen stoppen.

Het beschermde peelgebied dat in brand staat is onbewoond en is een van de mooiste natuurgebieden die ons land kent. Het ligt op een steenworp afstand van het voormalige turfstekersdorpje Griendtsvreen. De omgeving is de inspiratie geweest voor de tekst van het lied ’Het Dorp’ van Wim Zonneveld, waarin hij ’het tuinpad van mijn vader’ bezingt. Ook de streekroman Beekman en Beekman van Toon Kortooms speelt zich er af.

Wind en droogte

Het contrast kan bijna niet groter. Grote stukken bos liggen er zwart geblakerd bij en de romantiek van een lied of een roman is ver te zoeken. De meeste bomen hebben de vuurzee doorstaan, maar alle lage begroeiing is verschroeid. „Maar het gebied zal snel herstellen”, zegt een brandweerman. „Maar het is lastig om het onder controle te krijgen. De omgeving is zompig, zodat we er met onze bluswagens niet bij kunnen. En dan nog die wind en de droogte van de laatste tijd. Daardoor gaat het heel snel.”

Een blushelikopter moet uitkomst bieden, maar vooralsnog blijft het lastig. Het vuur laait regelmatig weer op. Gevaar voor omwonenden is er niet direct. In een aantal gevallen wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rookontwikkeling. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. Dinsdagochtend was 150 hectare bos verwoest of zwaar aangetast.