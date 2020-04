Luchtmacht helpt opnieuw bij blussen brand Deurnese Peel

De helikopters kunnen in een keer 10.000 liter water uitstorten over de brandhaard. Inmiddels is meer dan 100 hectare land verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. Het gebied is volgens de brandweer ontoegankelijk en dat maakt het blussen lastig.

Ook de brand in Nationaal Park de Meinweg in Midden-Limburg heeft zo’n 170 hectare bos en hei grotendeels verwoest. De brand is onder controle, maar smeult wel nog na, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Gevaar op herhaling

Het nablussen kan nog vele uren in beslag nemen. Opnieuw oplaaien van het vuur is goed mogelijk, gezien de forse bries die er waait. Dat gebeurde maandag ook. Nadat de brand rond 13.00 uur was uitgebroken, leek die om 18.00 uur onder controle. Anderhalf uur later laaiden de vlammen als gevolg van vonken van de eerdere brand weer op.

In de vroege dinsdagochtend lieten de hulpdiensten camping het Elfenmeer en manege Venhof ontruimen. De rijstal ligt in de bossen, niet ver van de brandhaard. Later werd de ontruiming opgeheven en konden mens en dier weer terug. De politie zette de toegangswegen naar de Meinweg af en hield ramptoeristen op afstand. Inwoners van Herkenbosch moesten ramen en deuren gesloten houden vanwege de grote rookontwikkeling.

Een politiehelikopter vliegt boven de Meinweg om eventuele nieuwe brandhaarden tijdig te ontdekken. Ook heeft de brandweer een drone ingezet.

Duitse hulp

De brand wordt bestreden door tientallen blus- en waterwagens van de Limburgse en Duitse brandweer. Door hun inzet werd voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naburige Duitse naaldwouden.

Door het draaien van de wind ligt een deel van industrieterrein Heide tussen Herkenbosch en Roermond onder de rook. Bedrijven op dit terrein en de naburige gevangenis lopen volgens de brandweer geen gevaar.

Ook in natuurgebied Mariapeel bij Deurne (Noord-Brabant) woedt een natuurbrand. Ⓒ ANP

Ook in Brabant grote natuurbrand

Hulpdiensten hebben maandagavond zorgcentrum Wellenshof in Liessel (Brabant) ontruimd in verband met de rook van een grote brand in de naburige Deurnese Peel. De 24 bewoners zijn overgebracht naar zorgcentrum Land van Horne in Weert. Een aantal bewoners is mogelijk besmet met het coronavirus. Om die reden worden zij met een speciale taxibus vervoerd, maakte de gemeente Deurne bekend. De overige bewoners gaan per gewone taxi naar Weert.

Een groot deel van Zuidoost-Brabant lag maandagavond onder de rook van een grote veenbrand in natuurgebied de Deurnese Peel. De hulpdiensten hebben mensen in de regio via meerdere NL Alerts opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brand brak maandag rond 12.45 uur door nog onbekende oorzaak uit en verspreidde zich sindsdien door de straffe wind steeds verder. Zeker 100 hectare vielen aan de vlammen ten prooi. Rond 19.30 uur nam de brand in hevigheid af, mede door de inzet van een Chinook-blushelikopter van Defensie. Die kan uit een waterzak in één keer 10.000 liter water uitgooien. De brandweer noemt de inzet van de helikopter „een flinke aanwinst in onze slagkracht.”

Door de brand liggen onder meer Liessel, Asten, Someren, Eindhoven en Eersel onder de rook. Inwoners van de getroffen regio kunnen voor meer informatie terecht op de website van de gemeente Deurne. Die wordt steeds van actuele informatie voorzien.

Camping

Vijf stacaravans zijn in vlammen opgegaan. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand zich verder zou verspreiden naar naastgelegen caravans.

Volgens de brandweer is er één persoon gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer meldt verder dat in het gebied een noodverordening geldt en de camping dus vermoedelijk gesloten was. Het gaat om een camping aan de Wittebergweg.

Ⓒ News United / Dennis Nengerman

Door de flinke wind kon het vuur zich snel uitbreiden en de brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Daarom werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven.

Om 14.30 uur kon het sein ’brand meester’ gegeven worden, maar de brandweer is nog enkele uren bezig met nabluswerkzaamheden.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onbekend.

Ook risico in België

Het risico op brand in natuurgebieden in de Vlaamse provincies Antwerpen en Limburg is extreem hoog. Vanwege de aanhoudende droogte en voorspelde strakke oostenwind is code rood van kracht, meldt het Agentschap Natuur en Bos maandag.

Het betreft vooral dennenbossen en heidegronden. De natuurgebieden kunnen om praktische redenen niet worden afgesloten, maar de dienst adviseert ze niet te betreden. Als er brand uitbreekt, zet de brandweer extra materieel en mankracht in. Brandtorens worden waar nodig bemand.

Het agentschap geeft extra tips voor wie toch de natuur in wil: blijf aan de rand van het bos of natuurgebied, laat geen blinkend materiaal rondslingeren, gooi geen sigaretten zomaar weg en blijf de coronamaatregelen respecteren, zoals voldoende afstand houden en in beweging blijven.