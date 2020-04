Zeer grote natuurbranden in Noord-Brabant en Limburg

De oorzaak van de brand is niet bekend. Wel waarschuwde de veiligheidsregio’s eerder al voor de droogte waardoor het brandgevaar groter dan anders is.

Ook in natuurgebied Mariapeel bij Deurne (Noord-Brabant) woedt een natuurbrand. Een woordvoerder van de brandweer spreekt van een grote brand. Meerder hulpdiensten zijn onderweg

De omvang van het gebied dat in brand staat is nog niet bekend. Rookwolken zijn tot in de verre omtrek zichtbaar.

Het is erg droog en de kans op natuurbranden is daardoor groot.

Ook risico in België

Het risico op brand in natuurgebieden in de Vlaamse provincies Antwerpen en Limburg is extreem hoog. Vanwege de aanhoudende droogte en voorspelde strakke oostenwind is code rood van kracht, meldt het Agentschap Natuur en Bos maandag.

Het betreft vooral dennenbossen en heidegronden. De natuurgebieden kunnen om praktische redenen niet worden afgesloten, maar de dienst adviseert ze niet te betreden. Als er brand uitbreekt, zet de brandweer extra materieel en mankracht in. Brandtorens worden waar nodig bemand.

Het agentschap geeft extra tips voor wie toch de natuur in wil: blijf aan de rand van het bos of natuurgebied, laat geen blinkend materiaal rondslingeren, gooi geen sigaretten zomaar weg en blijf de coronamaatregelen respecteren, zoals voldoende afstand houden en in beweging blijven.