Cel en taakstraf geëist voor betaalde seks met 16-jarig meisje

Tegen de mannen tussen de 27 en 38 jaar uit Brabant en Limburg werden vrijdagochtend werkstraffen van 180 uur en celstraffen van twee weken, waarvan een week voorwaardelijk, geëist. „Gebleken is dat er geen preventieve werking van celstraffen van een dag uitgaat”, zei de officier van justitie. Daarbij verwees ze naar de Valkenburgse zedenzaak uit 2015, waar de meeste klanten van een minderjarig meisje een dag celstraf kregen. „Te veel mannen kozen ook daarna nog bewust voor het risico op een lage straf.”

Dinsdag werden ook al celstraffen van minstens een maand en werkstraffen van 240 uur geëist tegen twee klanten van het meisje uit Valkenswaard. Zij verspreidden ook beelden van de seks of hadden meerdere afspraken met het meisje. Tegen drie mannen die het meisje aan klanten hielp en haar daar met de auto naartoe brachten, werden straffen van tien tot twintig maanden cel geëist. Alle verdachten verklaarden dat ze dachten dat de vrouw meerderjarig was.

De politie kwam de illegale seks in 2019 op het spoor via een advertentie van het meisje op sexjobs.nl. De politie betrapte haar in een hotel in Eindhoven door een nepafspraak te maken. Het meisje verklaarde dat ze zelf het initiatief had genomen om seksuele diensten tegen betaling aan te bieden. Op haar telefoon vond de politie gegevens van haar klanten en de drie chauffeurs door wie ze rond werd gereden.

Vervolg

Deze en volgende week worden twintig mannen vervolgd. Vrijdagmiddag staan nog drie klanten voor de rechter in Den Bosch, maandag de laatste acht. De rechtbank doet op 23 december uitspraak in alle zaken.