Man aangehouden om 550 kilo vuurwerk in garagebox

Ⓒ Politie

OISTERWIJK - De politie heeft een 32-jarige man uit het Brabantse Oisterwijk aangehouden omdat hij hoogstwaarschijnlijk handelde in zwaar illegaal vuurwerk. In een garagebox die hij huurde werd meer dan 550 kilo aan vuurwerk gevonden, meldt de politie dinsdag op Twitter. Ook had de man toen hij maandag staande werd gehouden 300 cobra’s in zijn auto liggen.