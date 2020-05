800.000 euro en 10 kilo coke aangetroffen in verborgen ruimte bestelbus

De politie vond twee grote tassen vol geld in drugs in de verborgen ruimte van het voertuig. Ⓒ POLITIE

BREDA - Een flinke vangst voor de politie in Breda. Agenten troffen in een verborgen ruimte van een bestelbus 10 kilo cocaïne en ongeveer 800.000 euro aan contanten aan. Een 39-jarige Zaandammer en twee mannen van 26 en 35 jaar uit Breda worden verdacht van de handel in verdovende middelen en witwassen.