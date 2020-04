LIVE | Kamer: mondkapjes voor uitweg uit coronacrisis

Eerder op de dag had RIVM-directeur Jaap van Dissel die mogelijkheid geschetst. Onder meer bij contactberoepen als kappers zouden mondkapjes uitkomst kunnen bieden. VVD-fractieleider verwelkomt de ’open houding’ bij Van Dissel. „Het gaat er dan eerder om wat er uit je mond komt niet op een ander te laten vallen”, zei Dijkhoff. Hij houdt ook een slag om de arm. „Als mensen die verkouden zijn met een veredelde zakdoek voor de mond toch naar buiten gaan, doet het meer kwaad dan goed.”

Ook PVV-leider Wilders oppert mondkapjes als onderdeel van de exitstrategie. Het daarom ’woestmakend’ dat er op 10 februari met toestemming van Buitenlandse Zaken een vliegtuig vertrok naar China vol met beschermingsmiddelen. „Onze spullen! De groothandels werden als een tube tandpasta leeg geknepen. Hoe kon dit gebeuren?” CDA-leider Heerma vraagt naar ’alternatieve vormen van mondbescherming’, zijn collega’s Segers van de ChristenUnie en Krol van 50Plus willen dat ook mantelzorgers worden meegenomen in de verdeling van beschermingsmiddelen.

GroenLinks-leider Klaver vraagt aan premier Rutte of het terugkijkend niet onverantwoord is geweest om zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen met klachten toch aan het werk te laten gaan, nota bene zonder bescherming. Vooral in de verpleeghuizen grijpt het virus nog altijd flink om zich heen.

Ook PvdA-leider Asscher wijst op de vaststelling van het Outbreak Management Team dat het beperkte testbeleid de verspreiding van het virus heeft verergerd. Hij vraagt ook duidelijkheid over het al dan niet openen van de scholen. „Eerst moesten de scholen open blijven, toen mochten ze pas open als het onderzoek over de besmettelijkheid van kinderen klaar was. Nu blijkt dat onderzoek nog niet klaar. Op basis waarvan besluit het kabinet of de scholen weer open kunnen?”

Onze verslaggever is bij het debat aanwezig. Volg hier zijn tweets: