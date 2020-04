LIVE | Rutte: mondkapjes voor uitweg uit coronacrisis

Eerder op de dag had RIVM-directeur Jaap van Dissel die mogelijkheid al geschetst. Onder meer bij contactberoepen als kappers zouden mondkapjes uitkomst kunnen bieden.

Misschien werken mondkapjes bij een overgangssituatie, erkent premier Rutte, al is het volgens hem ’geen alternatief voor de anderhalvemetersamenleving.’ In het openbaar vervoer zou het een uitkomst kunnen zijn. Hier gaat de capaciteit immers wel erg ver terug als passagiers anderhalve meter afstand van elkaar moeten bewaren. Hetzelfde geldt voor kappers. „Je moet wel een hele grote schaar hebben als je hier anderhalve meter wilt handhaven, en de vraag is dan of er nog iets van je oren overblijft”, zegt Rutte.

De premier waarschuwt tegelijkertijd voor te veel optimisme over versoepeling van de maatregelen. „Als we een fout maken, moeten we weer terug roeien. Dan moeten we misschien weer maatregelen terugdraaien.” Het heropenen van theaters en sportclubs is in elk geval nog lang niet aan de orde. „Het virus valt ons ongelooflijk vals in de rug aan.”

Intussen moeten we wel nadenken over de dilemma’sdie gepaard gaan met het stapsgewijs teruggaan naar normaal, zei Rutte. Bijvoorbeeld: volle treinen als de universiteiten weer open gaan. Of mensen die in steegjes tegen elkaar op botsen als de terrassen open gaan. „We varen collectief op zicht.”

Volgende week besluit het kabinet over verlenging van de maatregelen die tot eind deze maand lopen, en tot 1 juni voor de grote evenementen.

’Woestmakend’

PVV-leider Wilders noemde het ’woestmakend’ dat er op 10 februari met toestemming van Buitenlandse Zaken een vliegtuig vertrok naar China vol met beschermingsmiddelen. „Onze spullen! De groothandels werden als een tube tandpasta leeg geknepen. Hoe kon dit gebeuren, drie dagen nadat de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde voor een pandemie?”

Het was een humanitaire vlucht, zegt Rutte. Het waren ook geen Nederlandse spullen aan boord. Hadden we geen toestemming gegeven, dan had dat de relatie met China geschaad, zegt Rutte.

Segers van de ChristenUnie en Krol van 50Plus willen dat ook mantelzorgers worden meegenomen in de verdeling van beschermingsmiddelen. FvD-leider Baudet wees op de verwarrende boodschap die het kabinet uitzendt over de mondkapjes. Tot voor kort zeiden het kabinet en het RIVM immers dat de kapjes in de publieke ruimte geen nut hebben. Bovendien zijn ze schaars. „Als ze niet zouden werken, waarom gebruiken alle landen om ons heen ze dan wel? En als ze zo schaars zijn, hoe kan het dan dat andere landen ze wél hebben?”

GroenLinks-leider Klaver vroeg aan premier Rutte of het terugkijkend niet onverantwoord was om zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen met klachten toch aan het werk te laten gaan, nota bene zonder bescherming. Vooral in de verpleeghuizen grijpt het virus nog altijd flink om zich heen, terwijl bewoners al bijna vier weken geen bezoek krijgen.

Diepmenselijk

PvdA-leider Asscher wees op de vaststelling van het Outbreak Management Team dat het beperkte testbeleid de verspreiding van het virus heeft verergerd. Minister De Jonge vindt ’reflectie goed’. „Maar het lastige aan dit soort vragen is dat je die nooit met zekerheid kunt beantwoorden.”

De CDA-bewindman belooft te ’kijken’ naar de bezoekregeling voor de verpleeghuizen. „Als er geen tijd van leven is, kan er dan tenminste kwaliteit van leven zijn door weer dat diepmenselijke contact te geven”, zegt De Jonge. Makkelijk is dat niet; er is immers een medische noodzaak het bezoek te beperken. Bij versoepeling van de bezoekregeling zullen volgens de bewindsman de besmettingen weer toenemen.

