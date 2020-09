Broekers-Knol: ’Opvang voor 100 is uitzondering in bijzondere situatie’

De oppositie nam Broekers onder vuur, omdat ze woensdag nog stellig zei dat Nederland geen mensen uit Moria opneemt. Waarom ze in 24 uur opeens omgedraaid was in standpunt, wilden GroenLinks, PvdA en SP weten. Maar de staatssecretaris doelde woensdag naar eigen zeggen op het opnemen van vluchtelingen in bredere zin. „Het kabinetsbeleid blijft staan, dat is zoals het is.”

„Dit is zo’n acute noodsituatie die niemand onberoerd kan laten”, voegde ze er in het debat aan toe. „Het is hartverscheurend dat ruim 13.000 vluchtelingen op de vlucht moesten voor de branden”, zei ze. Ook wees ze op draagvlak voor de opvang in de maatschappij.

Het is niet bekend wanneer de honderd vluchtelingen naar Nederland kunnen komen. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, zei Broekers. Maar dat hangt af van de Grieken, die nog moeten reageren op het aanbod van Nederland. Het gaat om asielkinderen en kwetsbare mensen uit gezinnen met minderjarige kinderen.