Vervroegde verkiezingen in Noord-Ierland lijken onvermijdelijk

De Noord-Ierse politiek zit al sinds februari in een impasse over brexitafspraken. Het lukt de partijen niet om het eens te worden over de vorming van een regionale regering, de zogenoemde ’executive’. Die viel omdat de DUP zich niet kan vinden in de handelsafspraken die over Noord-Ierland zijn gemaakt na de Britse uittreding uit de Europese Unie.

De Britse regering heeft Noord-Ierland donderdag opgeroepen om nieuwe verkiezingen te proberen te voorkomen. „Er is nog tijd”, zei een woordvoerder van de nieuwe Britse premier Rishi Sunak. Londen vindt dat de partijen nog met elkaar in gesprek kunnen. „We roepen ze daarom op om dat te doen want het Noord-Ierse volk verdient een volledig functionerende en lokaal verkozen executive die de kwesties kan aanpakken die in de samenleving aldaar spelen”, aldus de woordvoerder.

Brexit

De DUP vindt dat de brexitafspraken slecht zijn voor de positie in het Verenigd Koninkrijk. De partij wil dat ze op de schop gaan of zelfs helemaal geschrapt worden. Het onderwerp drijft ook weer een wig tussen partijen die vinden dat Noord-Ierland onderdeel moet blijven van het Verenigd Koninkrijk, zoals de DUP, en partijen die vinden dat het land bij Ierland hoort, vooral het net iets grotere Sinn Féin. De Ierse Republiek is wel nog onderdeel van de Europese Unie.

DUP-leider Jeffrey Donaldson ziet het deze donderdag niet meer goed komen. „We vinden niet dat er genoeg vooruitgang is geboekt ten aanzien van de kwesties die de mensen die wij vertegenwoordigen aangaan.”

Volgens de wet moet in Noord-Ierland binnen maximaal 24 weken na de verkiezingen, begin mei, een nieuwe executive verkozen zijn. Die termijn eindigt zodra het in Belfast middernacht wordt. Dat is in Nederland vrijdag om 01.00 uur. Ingewijden houden er rekening mee dat half december nieuwe verkiezingen gehouden worden.

Noord-Ierland is een van de vier zogenoemde constituerende landen binnen het Verenigd Koninkrijk. De andere zijn Engeland, Schotland en Wales.