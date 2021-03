Moeder dumpt kids in natuur, zoon (6) klampt zich vast aan auto en overlijdt

Het tafereel voltrok zich volgens de lokale sheriff’s office op 27 februari in Middletown (Ohio), even na middernacht. Moeder Brittany Gosney stelt dat haar partner James Hamilton (42) haar opdroeg om ’zich te ontdoen’ van haar kinderen. Die moesten alledrie weg, aldus de man, die niet de vader van het drietal is.

Moeder Gosney reed ’s nachts naar het nationaal park Rush Run Wildlife met haar drie kinderen, onder wie James (6). Zij moesten uitstappen, gaf ze later toe tijdens een verhoor. Daarna wilde ze wegrijden. James klampte zich echter vast aan de auto. Gosney gaf gas, maar stopte even later toch. Toen was haar zoon al deels onder de auto terechtgekomen. Hij bezweek ter plekke.

Daarop stopte moeder Gosney zijn lichaam terug in de auto, reed terug naar haar twee andere kinderen, en nam ze mee naar huis.

Het lichaam van haar zoontje legde ze samen met Hamilton in de logeerkamer. Een dag later reden de twee, opnieuw in de duisternis, naar Lawrenceburg in de staat Indiana, gooiden het stoffelijk overschot in de Ohio River en gaven de kleine James als vermist op.

Raar betoog

De politie vertrouwde het warrige verhaal van de twee niet. Daarop werden ze apart verhoord. Gosney gaf toen alles toe. Ze is aangeklaagd voor moord, het manipuleren van bewijs en voor het onteren van een overledene. Hamilton wordt verdacht van die laatste twee feiten.

De twee andere kinderen van Gosney, een jongetje en een meisje, worden opgevangen in een pleeggezin.