Politie vindt tienduizenden euro’s aan contant geld en stroomstootwapen: twee mannen uit Venlo opgepakt

De twee verdachten werden vrijdag op de Baarloseweg in Helden aangehouden na controle van hun auto, zo werd maandag bekend. Daarin vond de politie 6000 euro cash waarvoor beiden mannen geen verklaring hadden. De politie startte daarop een onderzoek en deed op drie adressen een huiszoeking, een in Panningen en twee in Venlo en Blerick.

In de woning in Blerick, in de wijk Vastenavondkamp, vond de politie nog eens 200.000 euro contant geld en 20 kilogram hennep. Daarnaast werd ook een nog onbekende hoeveelheid amfetamine aangetroffen. In Panningen in de woning vond de politie een stroomstootwapen.

De twee mannen worden verdacht van illegaal drugsbezit. Het onderzoek naar de drugs en het contant geld gaat door.