Aandacht voor nieuwe boek Astrid Holleeder

Vanwege veiligheidsoverwegingen kan Astrid Holleeder daar zelf niet bij aanwezig zijn, zijn presentator Humberto Tan, John van den Heuvel en psychotherapeut Chiara Bijl van tevoren uitgebreid met haar in gesprek gegaan. Samen met strafrechtadvocaat Cees Korvinus bespreken ze de nieuwe openbaringen van Astrid.

Bekijk ook: Openhartig en kwetsbaar

Zware consequenties

In haar eerdere boek, Judas, legde Holleeder voornamelijk uit wat haar tot de beslissing heeft gebracht om te getuigen tegen haar broer. In het nieuwe boek gaat ze in op de zware consequenties die dit met zich meebracht. Daarbij geeft het een inkijk in het leven van iemand die noodgedwongen moet onderduiken en daardoor niks meer in het leven vanzelfsprekend is. Ook beschrijft ze hoe justitie met gewone getuigen omgaat.

De bespreking over het nieuwe boek – Dagboek van een Getuige – is vrijdagavond vanaf 22.30 uur te zien bij RTL4.