Tranen in Ziggo-studio: ’Kroon op ons werk’

Tranen en kramp bij Max Verstappen: ’Eindelijk een beetje geluk!’

Max Verstappen liet zijn tranen in Abu Dhabi de vrije loop nadat hij op krankzinnige wijze zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 in de wacht had gesleept. Nadat de Nederlander uit zijn Red Bull-bolide was gestapt, was hij echter weer ouderwets kalm.