Melania Trump richt zich tot vrouwelijke kiezer in buitenwijk: ’Mijn man vecht voor u’

Het coronavirus is geen groot thema deze conventie. En haar man praat liever over hoe de economie weer helemaal opgestart moet worden. Melania deed dat anders. „Ik weet dat veel mensen bang zijn en zich hopeloos voelen. Ik wil dat jullie weten dat jullie niet alleen zijn.” Ze verzekerde dat er in het Witte Huis hard gewerkt wordt aan een vaccin. „Donald zal niet rusten.”

Melania Trump hield haar toespraak in de net gerenoveerde Rose Garden, in de tuin van het Witte Huis. De tuin was gevuld met gasten, een unicum tijdens de door corona geteisterde campagne. De First Lady communiceert nogal eens met haar kleding. De legergroene outfit zal ze niet voor niets gekozen hebben: zij is klaar voor de strijd. In het publiek keek president Trump tevreden toe.

Peilingen

De toespraak is belangrijk voor Trumps campagne. In peilingen blijken vrouwen uit de buitenwijken van de steden weg te lopen bij Trump. Op dit moment vinden zij Joe Biden met zijn vrouwelijke running mate Kamala Harris een beter alternatief. Deze teruglopende steun kan fataal zijn in een paar belangrijke swing states. Melania moest die steun daarom terug proberen te krijgen.

De toespraak van Melania is belangrijk voor Trumps campagne. Ⓒ Reuters

„Ik heb een speciale boodschap voor de moeders van dit land”, zo begon Melania Trump een relaas over hoe moeilijk het is om kinderen op te voeden in tijden van sociale media, internet en corona. „Moeders en ouders overal: jullie zijn strijders. Met mijn man heeft u een president die niet zal stoppen met vechten voor u en uw families.”

Revanche

De First Lady sprak zich ook nog uit voor meer aandacht voor de opiatencrisis die de VS nog steeds teistert. Verslaving en overdoses door medicijnen kosten ook tijdens de coronacrisis veel Amerikanen het leven.

Dit was Melania’s belangrijkste speech sinds de vorige conventie in 2016. Het is ook een revanche. In 2016 werd ze in verlegenheid gebracht toen bleek dat delen van haar speech uit de conventietoespraak van Michelle Obama uit 2008 waren gekopieerd. Een medewerker werd ervoor ontslagen. Maar net als de speech eerder, worden ook de grappen uit 2016 tot de dag van vandaag gekopieerd op social media.

Melania spreek de conventie toe in de Rose Garden van het Witte Huis. Ⓒ Reuters

Het komt niet vaak voor dat de First Lady zo nadrukkelijk in de politieke spotlight stapt. Het voormalige model laat zich liever fotograferen dan dat ze zich uitspreekt. Haar belangrijkste bezigheid als first lady is ’be best’ een campagne tegen online pesten. Haar man uit zich juist regelmatig in harde bewoordingen op sociale media. Melania stelde dat Trump dat scherpe randje heeft omdat hij „geen traditionele politicus is.”

Fox

Op conservatieve media als Fox News werd de speech goed ontvangen. Er was ook kritiek, maar die ging vooral over de locatie. De speech kwam vanuit de tuin van het Witte huis. De zogenaamde Hatch-wet verbiedt het om federale gebouwen te gebruiken in een politieke campagne. Democraten zijn daarom boos dat de tuin van het Witte Huis werd gebruikt.

Om diezelfde reden was er ook verontwaardiging over een naturalisatieceremonie in het Witte Huis die onderdeel was van de avond, en de toespraak van minister Pompeo, die met een videoverbinding uit Israël kwam, terwijl hij op werkreis was. Ook hier werden volgens Democraten overheidsmiddelen gebruikt voor campagnedoeleinden.