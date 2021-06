Hamer ontvangt alle hoofdrolspelers in kabinetsformatie tegelijk

Achter de schermen klinkt de verwachting dat Hamer zelf wel trek heeft om die handschoen op te pakken. Vrijdagmiddag spreekt de informateur tegelijk met de leiders van VVD, D66, CDA, PvdA, GL en CU, de partijen die nog in beeld zijn voor het volgende kabinet. Het is voor het eerst dat die zes bij elkaar zitten, na weken van gesprekken in allerlei samenstellingen.

De verwachting is dat ze begin volgende week met haar verslag komt. Daarin zit waarschijnlijk overeenstemming over de eerste contouren van het herstelbeleid, die het huidige demissionaire kabinet nog kan verwerken in de begroting voor volgend jaar.

Maar het andere deel van haar opdracht, het bijeenbrengen van partijen voor een nieuw kabinet, heeft ze nog niet afgerond. Voorlopig zit iedereen nog in zijn eigen schuttersputje. VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen, PvdA en GL willen niet zonder elkaar en D66 en CU pruimen elkaar ook niet.

Meer tijd

Voor het vinden van een meerderheid heeft Hamer dan ook meer tijd nodig, en het lijkt er volgens ingewijden op dat de partijen die haar ook gunnen.

De informateur sprak donderdag, inmiddels drie maanden na de verkiezingen, nog met achtereenvolgens partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en tot slot Rutte met Jesse Klaver (GL) samen. Rutte wilde niet reageren op de suggestie dat het laatste gesprek bedoeld was om GL los te weken van de PvdA: „Nee helaas, dat moet ik in de vertrouwelijkheid van die kamer laten.” Achter de schermen valt bij VVD, maar ook bij CDA te horen dat de groene partij inmiddels de voorkeur heeft boven PvdA.

Volgens Rutte is er donderdag wel ’heel voorzichtig, een eerste stap’ gezet over de wie-met-wie-vraag: „Maar wat die stap is, daar kan ik nog niks over zeggen.” Klaver wil alleen zeggen dat hij is bijgepraat over ’het proces hoe ergens te komen met elkaar’.

Bij de PvdA klinken achter de schermen geen zorgen door over het verbond met GL. Een ingewijde vermoedt dat Klaver simpelweg met Rutte aan tafel is gezet omdat Hamer die combinatie nog niet had ontvangen.