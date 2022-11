Man (21) opgepakt in zaak van vermiste Apeldoorner

Öztürk ging op 28 maart 2021 de deur uit om boodschappen te doen en keerde niet meer terug. De politie kamde zijn woonwijk en een woning in Deventer uit, maar zonder resultaat. In december vorig jaar was er ook al eens een uitgebreide zoektocht in de omgeving van Schalkhaar. Gezien de tijd die ondertussen is verstreken en het feit dat er geen enkel levensteken van Öztürk is geweest, denkt de politie dat de man niet meer in leven is.

Het zoeken naar de man of zijn lichaam gaat vooralsnog door, aldus de politie.