Gewonde en grote brand na explosie in Milaan

Op beelden is te zien dat meerdere voertuigen in brand staan in de Noord-Italiaanse metropool. Dat gaat gepaard met veel rookontwikkeling. De brandweer spreekt over één gewonde. Burgemeester Giuseppe Sala noemde het uitgesloten dat terroristen of criminelen achter de explosie zitten. Hij zei dat de situatie onder controle is en dat geen doden zijn gevallen.