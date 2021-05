Joe Biden wordt richting moeras van Midden-Oosten getrokken

President Joe Biden reageert zoals iedere moderne voorganger. Ⓒ REUTERS

En weer dreigt een moderne Amerikaanse president zich in het moeras van het Midden-Oosten te begeven. Het is hun lot, of ze nu willen of niet. Joe Biden had Israël en de Palestijnen niet hoog op de agenda staan. Er is nog niet eens een nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Israël en de Israëlische premier Netanyahu was zeker niet de eerste die hij na zijn inauguratie belde.