’Straatcoaches tegen asieloverlast op meer plekken in actie’

De ’toezichthouders bijzondere doelgroepen’, zoals de straatcoaches officieel heten, zijn nu zo’n zeven weken in Ter Apel actief. En hoewel de resultaten nog niet zijn onderzocht, zijn de ervaringen positief, zegt Loef.

De inzet maakt deel uit van een nieuwe aanpak van overlast rond asielzoekerscentra en richt zich deels op de overlast van een dikke duizend asielzoekers uit veilige landen.

Nepdope

Een ’kleine groep’, zegt Loef. „Maar ze zijn hartstikke vervelend. Ze zitten in de nepdope en andere criminaliteit en gebruiken de asielopvang als uitvalsbasis. We willen het klimaat voor hen zo onaangenaam mogelijk maken, zodat ze weten: in Nederland moet je niet zijn.”

Voor de aanpak van asieloverlast is structureel 45 miljoen euro beschikbaar. Onderdeel ervan is om overlast eerder af te straffen. In de gevangenis van Almere moet een sobere opvang komen voor veiligelanders.