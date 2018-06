Nederland zit sanctiecomité Noord-Korea voor

Dat schrijven de ministers Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in een brief over de Nederlandse inzet in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het betekent een grote rol voor Nederland bij de naleving van de afspraken die de Veiligheidsraad heeft gemaakt over Noord-Korea en Iran.

Het sanctiecomité houdt toezicht op de uitvoering van de sancties die zijn opgelegd aan Noord-Korea vanwege het nucleaire programma van het land van leider Kim Jong-un.

Laatste keer 18 jaar geleden

De laatste keer dat Nederland tijdelijk lid was van de Veiligheidsraad, die vijf permanente leden heeft, was achttien jaar geleden. De Veiligheidsraad spreekt en beslist over crises in de wereld.

Nederland en Italië delen een zetel, wat een unicum is. De Italianen zitten dit jaar in de raad en Nederland vanaf 1 januari 2018.