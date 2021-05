Man zwaargewond na ’knal’ in Haarlem

De zwaargewonde man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ⓒ Michel van Bergen

HAARLEM - Een man is zondagavond in de Beeksteeg in Haarlem zwaargewond geraakt, nadat in de buurt een knal werd gehoord. Omstanders melden dat ze na de knal een auto hebben zien wegrijden. De gewonde man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.