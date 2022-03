68-jarige buschauffeur komt onder eigen bus in Elburg en overlijdt

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij een melding van een ongeval in Elburg. Ⓒ News United

ELBURG - Een 68-jarige man uit Elspeet is dinsdag in Elburg om het leven gekomen door een ongeval met een bus. Hij was de bestuurder van het voertuig, meldt de politie Gelderland op Twitter. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk.