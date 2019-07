Prijs van frisje op terras stijgt explosief

Een terrasje pakken wordt steeds meer een luxe tijdverdrijf. Dit blijkt uit het vandaag te publiceren jaarlijkse ’Terrasonderzoek’ van het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners in Leiden. Dit signaleert na honderden bezoekjes aan buitenhoreca in Nederlandse stadscentra een prijsstijging van 3,8 procent voor frisdrank tegen 2,6 procent voor alcoholische versnaperingen. Zegsman David Maartense van het adviesbureau schrijft de tussensprint van de cola- en sinastarieven toe aan de btw-verhoging op fris van 6 naar 9 procent.

Onderzoekers bestelden de afgelopen maanden op de grote horecapleinen door heel Nederland een rondje van twee koffie, twee bier, twee frisjes en twee rosé. Op basis van de kassabonnetjes is de traditionele ranglijst opgesteld. Het resultaat is weinig opwekkend voor wie houdt van een middagje mensen kijken vanachter een drankje: landelijk gezien moet voor zo’n vol dienblad in doorsnee 23,35 euro worden neergeteld, ruim drie procent meer dan in 2018.

Explosie

Amsterdam is voor het vijfde jaar op rij veruit het duurste oord om in de open lucht te drinken. De hoofdstedelijke horeca voerde ook nog eens een nog nimmer vertoonde prijsstijging door: een ’Van Spronsen-rondje’ is er met ruim 27 euro een kleine 8 procent duurder dan vorige zomer. Zo’n prijsexplosie, die een gemiddelde prijs oplevert van 3,40 per glas, is nog nooit vertoond, zo meldt het adviesbureau: „Een stijging van meer dan drie procent kwam de afgelopen jaren nergens in het land voor”, aldus Maartense.

Hij heeft wel een verklaring voor de ogenschijnlijke woekerprijzen: „De kosten voor vastgoed en huur liggen er fors hoger dan elders, bovendien is de stad erg populair onder de toeristen.” Den Haag en Haarlem completeren de top drie met een kleine 25 euro voor een rondje. In de Hofstad stegen de tarieven slechts 2,5 procent, in de hoofdstad van Noord-Holland zetten uitbaters 5 procent op de prijzen van vorig jaar.

Opvallende nieuwkomer in de top vijf van duurste terrassteden is het weinig lommerrijke Zoetermeer. Op twee cent na moet daar voor een rondje 25 euro worden afgetikt, een dikke 5 procent meer dan een jaar eerder. Mede-eigenaar Stephan Spitsbaard van restaurant Pavarotti schrikt zich een hoedje: „Ik kan het me bijna niet voorstellen, wij hebben begin dit jaar alleen de prijzen van frisdrank verhoogd door de btw-ingreep.”

Zodra hij een optelsom maakt van de acht testdrankjes, komt hij echter uit op precies 25 euro. „Maar ik heb dan ook wat duurdere, maar zeer goede rosé”, zo vindt hij een verklaring. Ook de almaar stijgende loonlasten, inkoopprijzen voor bier en frisdrank én de dure gemeentelijke terrasleges dragen bij aan de hoofdprijs voor de consument, zo rekent Spitsbaard voor.

Vakantiegeld

Even verderop wordt op het terras van Happy Italy de proef op de som genomen met Angelique Waterreus (26) en de jarige Sanne van der Lubben (28). Als na een kwartier wachten het dienblad vol drankjes verschijnt, kiepert de kelner deze ook nog om. Op de suggestie dat dit met de Zoetermeerse ’Cote ’d Azur-prijzen’ een flinke kostenpost voor zijn baas is, reageert hij niet begrijpend. Weer tien minuten later staan de consumpties alsnog op tafel met een billijke rekening van 22,60 euro . Angelique: „Een terrasje pikken is inmiddels wel een luxe die je je niet elke dag permitteert. We zijn blij dat ons vakantiegeld binnen is.” Sanne snapt er weinig van dat Zoetermeer zo duur moet zijn. „We wonen hier met plezier, maar een bruisende stad is het niet.”

Wie een rondje extra wil geven, kan het beste naar Zwolle, dat wederom als goedkoopste terrasstad uit de bus komt. Het verschil tussen een rondje in deze Hanzestad en Amsterdam bedraagt 5,18 euro, wat neerkomt op 0,65 cent per drankje. Een goede verklaring daarvoor moet eigenaar Germon Stoffer van lunchroom Bar & Brood aan de Nieuwe Markt schuldig blijven. „Geen idee wat ons geheim is”, zegt de Zwollenaar. „Misschien dat hier de huren nog niet zo hoog zijn als daar. Of dat de lonen nog wat lager liggen”.

Zwanger

Ook bezoekers zijn verrast door de uitkomsten van het onderzoek. De vriendinnen Maaike en Yennece, die inmiddels bijna acht maanden zwanger is en daarom vooral fris of koffie drinkt, zijn in de ’Blauwvingerstad’ aan het bijpraten over hun dagelijks leven in respectievelijk Assen en ’de buurt van Amsterdam’. Dat ze Zwolle uitkozen om bij te beppen, ligt niet aan de lage drankprijzen, bezweren beiden. „We hadden niet eens op de prijskaart gekeken. Zwolle ligt centraal tussen onze woonplaatsen in, da’s alles.”