AMSTERDAM - Wie de komende warme dagen onder een parasol op een terrasje wil neerploffen, kan voor de portemonnee beter een biertje of rosé bestellen dan een cola of tonic. De prijzen van frisdrank zijn afgelopen jaar sneller gestegen dan die van alcoholische consumpties. En Amsterdam klopt het meeste geld uit de zak voor een rondje in de open lucht.