Artsen bezorgd om afname kankerverwijzingen

In mei was er gemiddeld sprake van meer dan 30% (van 1050 naar 738) terugloop bij alle kankerspecialismen, waarbij huidkanker ’koploper’ is met 49% (van 87 naar 44) minder verwijzingen dan in mei 2019.

De reguliere zorg startte in de maand mei weer op, nadat de coronagolf achter de rug was. Maar vooral huisartsen blijken aanzienlijk minder te verwijzen bij vermoedens van huid-, borst-, long- en darmkanker.

„Mensen zijn kennelijk nog steeds bang in verband met corona om naar de huisarts te gaan. Maar het is nu echt veilig om te gaan!”, aldus internist-oncoloog Emile Voest van het AvL.

„We roepen de mensen op naar de huisarts te gaan bij bijvoorbeeld bloed in de ontlasting, een knobbeltje in de borst of een vlekje op de huid”. De directeur benadrukt mensen hiermee geen angst te willen aanjagen. „Maar hoe sneller je kanker identificeert, hoe sneller de behandeling kan beginnen en hoe beter de resultaten zijn. Laat je dus niet door corona-angst leiden.”