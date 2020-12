Nederlander betaalt in 2021 6,1 miljard euro wegenbelasting

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek van de begrotingen van de twee overheidsinstanties.

De wegenbelasting, zoals MRB ook wel genoemd wordt, bestaat uit een rijksdeel en een gedeelte dat bestemd is voor de provincies. Het Rijk verwacht komend jaar in totaal 4,4 miljard euro te innen en dat is 0,6 procent minder dan de eerste raming voor 2020. Dat komt door een negatiever economisch beeld als gevolg van de coronacrisis.

Elektrische wagenpark

Een andere belangrijke oorzaak is de groei van het elektrische wagenpark, waar gebruikers geen wegenbelasting voor hun stekkerauto hoeven te betalen. Omdat naar verwachting volgend jaar toch ook meer diesel- en benzinewagens de showroom uitrijden blijft de krimp nog redelijk beperkt, constateert het CBS.

Bij de provincies is wel een stijging van de inkomsten te zien. Bij elkaar opgeteld ontvangen de twaalf bestuurslichamen 1,7 miljard aan wegenbelastingen en dat is 2,5 procent meer. Voor provincies is de mrb een hele belangrijke inkomstenbron, omdat de opbrengst (net zoals bij het Rijk) toevalt aan de algemene middelen.

Overigens is de opbrengst uit de MRB sinds 2010 is voor het Rijk gestegen van 3,6 naar 4,4 miljard euro (+22 procent) en voor provincies van 1,41 naar 1,66 miljard (+18 procent). De verschillen bij die laatste zijn aanzienlijk, omdat provincies zelf het opslagpercentage - de zogenoemde opcenten - mogen bepalen en ook omdat het aantal auto’s zich niet in elke provincie gelijk ontwikkelt.

Groningen het duurst uit

Alle twaalf provincies verwachten hogere opbrengsten voor het komende jaar. Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Groningen en Flevoland verhogen voor 2021 de opcententarieven. Dit verschilt van 0,5 procent in Noord-Brabant tot 2,6 procent in Gelderland. Voor Flevoland betekende de verhuizing van een grote leasemaatschappijen naar Noord-Holland een inkomstenverlies van ruim 10 miljoen euro. Dat omdat het er niet om gaat wáár die auto’s rijden, maar waar ze geregistreerd staan.

Van alle Nederlandse autobezitters betalen die in Groningen in 2021 het meest aan opcenten. Voor een dieselauto van 1.200 kilo moet de Groninger in totaal zo’n 323 euro per jaar voor de wegenbelasting reserveren. In vergelijking met de goedkoopste provincie Noord-Holland, scheelt dat 17,57 euro. Daar wordt 305 euro afgetikt voor een vergelijkbare auto.