Flevoland: ruim baan windmolen

In de gemeente Zeewolde staan al veel windmolens. Er zijn nu plannen voor nog meer molens. Ⓒ Hollandse Hoogte

LELYSTAD - Bewonersgroepen in Flevoland reageren woest op het aanwijzen van nieuwe zoekgebieden voor het plaatsen van extra windmolens. Vanaf 2030 zal er in Flevoland 1700 megawatt aan windenergie worden opgewekt; meer nog dan de 1560 megawatt van ’s lands grootste (kolen)centrale in de Eemshaven. Maar volgens uitvoerders van het klimaatakkoord is het nog niet genoeg.