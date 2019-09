Rellen, chaos en tekorten bij no-dealbrexit

De zogenaamde „Operation Yellowhammer”-documenten werden opgesteld op 2 augustus, negen dagen nadat Boris Johnson premier werd. Johnson zei direct na zijn benoeming dat hij op 31 oktober de EU wil verlaten, met of zonder akkoord.

In de documenten waarschuwt de Britse regering bij een no-dealbrexit voor ernstige verstoring van de invoer over het Kanaal, waardoor de levering van medicijnen en bepaalde soorten vers voedsel wordt beperkt. Door hamsteren van producten zullen er grote tekorten ontstaan, waardoor de onlusten in het land volgens de documenten verder zal toenemen.

Ook zullen protesten en tegenprotesten leiden tot ernstige verstoring van de openbare orde.