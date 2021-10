Premium Binnenland

Bert werd misbruikt door pedopaters: ’De broeders zouden wel een man van me maken’

Na het nieuws over de pedopaters in Frankrijk ging bij Bert Smeets prompt en onophoudelijk de telefoon. „Bij heel veel mannen speelt het weer op.” Ja, Nederlandse slachtoffers hebben schadevergoeding gekregen, maar daarmee is het leed niet geleden. „Daderonderzoek is er nooit geweest.”