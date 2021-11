Twintig aanhoudingen bij verboden coronaprotest Nijmegen

Ondanks het afgelasten van de demonstratie van Nederland in Verzet door burgemeester Bruls werden verschillende mensen opgepakt door de politie. Ⓒ Foto: Bert Beelen

NIJMEGEN - Bij een voorgenomen demonstratie zondag van Nederland in Verzet in Nijmegen, die door burgemeester Hubert Bruls was verboden, zijn in totaal twintig mensen opgepakt. De politie meldt dat de aanhoudingen zijn verricht voor onder meer verboden wapenbezit en belediging. Bij de meeste verdachten is er een link met de verboden betoging.