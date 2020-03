’Leger’ van 90.000 hulpverleners paraat

De bedoeling is dat onder meer 70.000 burgerhulpverleners in de bres springen voor mensen die bijvoorbeeld de deur niet uit kunnen om boodschappen te doen. Ook 20.000 hulpverleners van het Rode Kruis dragen hun steentje bij.

„Als je tante in Assen woont en jij in Vlissingen, kunnen we ons goed voorstellen dat je het fijn vindt als iemand haar de komende tijd een klein beetje in de gaten houdt. Of als jij zelf ziek bent, maar je je toch ook zorgen maakt over die buurman met een lichamelijke beperking een paar huizen verderop”, legt Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik uit.

De hulptroepen kunnen bijvoorbeeld medicijnen of boodschappen halen, of andere kleine dingen regelen. Waar nodig houden de hulpverleners regelmatig contact.

De reden dat het Rode Kruis ook anderen vraagt om mensen aan te melden via de website van de organisatie, is omdat niet iedereen dat zelf durft te doen. Mensen zijn ’vraagverlegen’, zoals de hulporganisatie het noemt. Toch belden ook mensen zelf naar de Hulplijn van het Rode Kruis: liefst 12.000 telefoontjes kwamen er vorige week binnen.