RIVM meldt 5151 coronabesmettingen, meer dan gemiddeld

’Ik liet weloverwogen abortus plegen’

Pas in 1984 werd in Nederland de abortuswet van kracht, maar al in 1971 opende de eerste abortuskliniek in ons land haar deuren. Morgen, op 27 februari, is dat precies 50 jaar geleden. Sindsdien hebben heel veel vrouwen een zwangerschap af laten breken. Ook VROUW-redacteur Marjolein Hurkmans.