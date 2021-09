Vernieler monument schreeuwde om aandacht: ’Veel leed bij nabestaanden na vernieling Vlinderrots’

Het op 10 mei weghalen van vlinders, elke vlinder staat voor een slachtoffer van geweldsmisdrijf, van de Vlinderrots heeft volgens de rechter „veel leed veroorzaakt bij de nabestaanden van de slachtoffers. Dat leed bleek 2 dagen na de vernieling toen nabestaanden bij de rots samen kwamen om troost bij elkaar te zoeken.

Monument na moord op Nadine

Wanda Beemsterboer gaf met haar man, na de moord op hun dochter Nadine, de aanzet tot de oprichting van het herdenkingsmonument. In een slachtofferverklaring zette ze bij de politierechter uiteen hoeveel pijn het verminken van de rots hen en de andere slachtoffers heeft gedaan: „Voor heel veel nabestaanden is dit weer een traumatische ervaring.” De vernieler betuigde voor de rechter meermalen spijt.

Het vernielen van de rots bleek een schreeuw om aandacht van de veroordeelde man die de vernielingen heeft bekend. Hij verklaarde in het parkje bij het monument te zitten met depressieve gevoelens en hij had gedronken: „Uit het niets en zonder reden haalde ik de vlinders weg. Mijn depressie dwong mij dit te doen.” Hij kon snel worden gepakt en in zijn tas zijn vlinders teruggevonden.

De man moet zich van de rechter laten behandelen in een ggz-instelling. De voorwaardelijke celstraf moet er, volgens de rechter, voor zorgen dat hij niet nog eens in de fout gaat.

Herstel

De Vlinderrots is inmiddels hersteld. Demissionair Minister Sander Dekker is op woensdag 6 oktober aanwezig bij de her-ingebruikname. Nabestaanden gaan samen de vlinders opnieuw op de rots schroeven. Oud-staatsecretaris Fred Teeven zal de namen van alle slachtoffers waarvoor de herdenkingsplek is opgericht voorlezen.