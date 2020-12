FvD-leden stemmen vanavond over lot Baudet

Het referendum bestaat uit maar één vraag: „Wilt u dat Thierry Baudet partijleider van Forum voor Democratie blijft.” De leden mogen dan kiezen uit ’Ja’ of ’Nee’. De stembussen blijven 24 uur open en sluiten dus vrijdag om 18.00 uur alweer.

Het referendum is in het leven geroepen nadat de prominente partijleden al twee weken in het openbaar rollebollend over straat gaan. Een groot deel van de prominenten wilden Baudet lozen vanwege een te slappe aanpak van nazistische berichten in appgroepen van de jongerenpartij van FvD.

Als klap op de vuurpijl kwam nog naar buiten dat Baudet antisemitische en racistische uitspraken zou hebben gedaan bij een bijeenkomst van kandidaat-Kamerleden. Baudet zou zijn plek als partijleider vervolgens opgeven, maar kwam daar al snel weer op terug.

Nieuw bestuur

Als de leden voor Baudet kiezen, mag hij samen met het hem goedgezinde bestuurslid Olaf Ephraïm een nieuw bestuur voordragen. Als Baudet verliest, stapt hij uit het partijbestuur en mag de rest van het bestuur hun opvolgers voordragen.

