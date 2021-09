Menselijke resten gevonden in alligator, nadat vrouw aanval zag gebeuren

Vermoedelijk zijn de resten van Timothy Satterlee. Satterlee werd 30 augustus voor het laatst gezien toen hij de stormschade aan zijn woning in Slidell (55 kilometer ten noorden van New Orleans) aan het controleren was. Vermoedelijk is hij in het hoge water rond zijn woning gegrepen door de alligator.

Het beest woog bijna 240 kilo en was 2,5 meter lang, wat uitzonderlijke groot is voor alligators in dit deel van Louisiana. Na een zoektocht van twee weken werd het dier dinsdag in de buurt van de woning van het slachtoffer gespot met behulp van een drone. Het dier werd in een val gelokt en kreeg vervolgens een spuitje. Er volgt nu onderzoek om definitief vast te stellen of de aangetroffen resten van Satterlee zijn.

Vrouw zag drama

De vrouw van Satterlee zag het drama met eigen ogen gebeuren. Ze moest toekijken hoe het dier een arm afrukte voordat ze in actie kon komen. De 68-jarige vrouw wist de alligator vervolgens te verjagen, maar slaagde er niet in haar hevig bloedende en buiten bewustzijn verkerende man uit het water te krijgen, meldt de politie. Ze moest haar man op een half ondergelopen trap achterlaten om hulp te halen. Toen ze terugkwam, was er niemand meer. „Deze afschuwelijke nachtmerrie is bijna niet te bevatten”, aldus een politiewoordvoerder. De politie hoopt dat de vrouw door de vondst van de resten met de verwerking van de tragedie kan beginnen.

Moerasgebied

Het huis van het slachtoffer ligt in de buurt van een moerasgebied waar veel toeristen komen om alligators te bekijken. Alligators vallen zelden mensen aan, maar als hun voedselvoorraden verplaatst worden zoals tijdens de orkaan, kunnen ze agressief worden.